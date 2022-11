TVN anuncia a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes como los nuevos animadores de “Buenos Días a Todos”

Luego de un sinfín de especulaciones, TVN definió la próxima dupla que llegará a la conducción de “Buenos Días a Todos”, la que finalmente estará a cargo de los periodistas María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Lo anterior, fue informado por la propia estación pública durante la jornada de este viernes, quienes revelaron el cambio en su programa matinal a través de un comunicado.

“Tengo un tremendo cariño por el matinal y el equipo. Ha sido mi segunda casa durante seis años y es el lugar donde he tenido mi mayor aprendizaje y crecimiento profesional. Lo pensé mucho. No es fácil, como tantas mujeres saben, compatibilizar un trabajo tan intenso con la crianza de los hijos. Pero me da mucha tranquilidad saber que cuento con un equipo muy potente, al que quiero mucho, y con un compañero excepcional como Eduardo”, señaló María Luisa.

“Estoy feliz de volver al matinal que tiene una misión pública y hacerlo con un tremendo partner como Eduardo. Tiene mucha energía y las instancias en las que hemos compartido lo pasamos muy bien y queremos transmitir esa buena onda a los hogares”, añadió.

Por su parte, Eduardo Fuentes aseguro que “me siento tremendamente feliz de poder conducir el matinal de la televisión pública chilena, posiblemente una de las marcas más importantes y queridas de la televisión nacional”.

“Feliz de estar acompañado de María Luisa, quien no solo aporta la frescura y alegría que requiere un espacio como este, sino que también la mirada social, algo sumamente importante en el Chile que busca verse reflejado en pantalla. Tenemos muchas ganas de ser un aporte y continuar el gran trabajo que nuestros amigos y colegas han hecho hasta ahora. Sin duda, un gran paso en mi vida”, concluyó.

