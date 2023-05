"Tuve miedo, sí, no puedo negarlo": Actriz de «Aquelarre» reveló que fue diagnosticada con cáncer

Angélica Neumann reveló que fue diagnosticada con cáncer y que desde hace un año ha recibido tratamiento.

La actriz interpretó a "Camelia Huidobro", una de las hijas de "Elena" (Coca Guazzini) en la exitosa teleserie «Aquelarre» de TVN.

En entrevista con la revista Ya, la artista que también actuó en «Oro Verde» y «Sabor a ti», contó que en abril del año pasado se le diagnosticó cáncer cervicouterino.

"Me fui enterando de a poco cuán intenso era en el camino. Tuve miedo, sí, no puedo negarlo. Lo que pasa es que no le di espacio para que me dominara", declaró "Kika".

"Debo reconocer que he tenido suerte, porque en este proceso he visto gente súper complicada. Yo tuve malestares, pero no dolores intensos o invalidantes. Los cuerpos son todos distintos", agregó.

Bajo ese contexto, contó que se cayó su pelo "porque tuve un tipo de quimioterapia hecha para apoyar la radioterapia... Es como un detalle, pero la gente piensa, ¿cómo tiene pelo si tiene cáncer? Pienso que eso fue afortunado, porque vas por la vida como normal y anímicamente sirve mucho".

Neumann señaló que en enero pasado culminó su tratamiento y ahora debe controlarse cada tres meses. "El heavy es ahora en julio. Ese control puede salir malo, o puede salir bueno".

Por último, afirmó que vive "en la incertidumbre de mucha gente que tiene o ha tenido cáncer. Porque yo no sé en estos momentos si tengo cáncer. Yo puedo decir que lo más probable es que no tenga, pero eso es una sensación. Es algo que yo espero".

PURANOTICIA