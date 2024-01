Trinidad Neira responde a comentario sobre su cuerpo

Trinidad Neira, la hija del Pamela Díaz y Manuel Neira, tuvo una discusión por Instagram cuando, tras subir una foto, recibió comentarios por la forma de su cuerpo, más específicamente, el hecho que se veía delgada.



“Qué delgada. Se le notan los huesos de la cadera. Me empezaría a preocupar”, escribió una mujer en los comentarios de la foto, lo cual no pasó de ser percibido por la hija de “La Fiera y el ex futbolista de Colo – Colo.



“Debería preocuparse de otras cosas, no de cuerpos ajenos”, expresó Trinidad, lo cual fue elogiado por sus seguidores, “A ti que te importa”, “no se habla de cuerpos ajenos”, y “por qué no te metes con tu cuerpo”, fueron algunas de los comentarios que le llegaron a la mujer, por su comentario.

PURANOTICIA