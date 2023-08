Trinidad Cerda lanzó fuerte crítica contra “Pincoya” en su salida de “Gran Hermano”

La noche de este domingo, Trinidad Cerda se convirtió en la nueva eliminada del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, teniendo que abandonar la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

De esta forma, la tripulante de cabina, quien fue eliminada con el 94% de la votación popular, debió viajar hasta nuestro país, donde entregó sus primeras apreciaciones de su paso por el espacio.

En sus declaraciones, se refirió al polémico enfrentamiento que se vivió minutos antes de que abandonara “Gran Hermano”, donde Jennifer y Lucas discutieron a viva voz.

“Siento que fue un momento sin lugar a dudas súper incómodo para todos, sobre todo para mí, que tenía la sensación de que me iba a ir. Pero Lucas tenía muchas ganas de decir esto. Estuvo todo el día pensándolo”, aseguró. “Creo que Pincoya, si bien le tuve mucho cariño también en un momento, no lo sé, ya no es la misma Pincoya con nosotros”, expuso.

Cabe recordar que, Lucas Crespo se enfrentó a “Pincoya", asegurando que “es un guarén de circo, porque le gusta el espectáculo, la cámara, fingir, mentir, manipular. Una persona que, de 20 participantes, tuvo conflicto con 15, 16”.

“Eres falsa y manipuladora y te duele en el orto que te lo haya dicho en vivo. Te vas a quedar acá, pero lo vas a pasar muy mal porque te voy a hueviar toda la semana. Vas a tener que seguir hablando con tus cámaras y voy a estar detrás de ti hueviándote”, le reprochó Crespo a Jennifer en el último episodio emitido del reality de Chilevisión.

PURANOTICIA