Tras un intenso duelo, nuevo eliminado se despidió para siempre de “Ganar o Servir”

La noche de este jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de “Ganar o Servir”, en el cual se vivió un complejo duelo de eliminación, donde una de las integrantes debió despedirse para siempre de la casona.

Bajo este contexto, fueron Blue Mary, Botota Fox, Camila Recabarren y Luis Mateucci los nominados, donde tras una dinámica, las primeras dos se salvaron de la temida competencia.

Por este motivo, Camila Recabarren y Luis Mateucci debieron enfrentarse en un duelo decisivo, donde el perdedor debía abandonar para siempre el espacio de telerrealidad de Canal 13.

Luego de una compleja competencia, el argentino logró imponerse sobre la ex Miss Chile, quien aseguró “confío que todo pasa por algo, era el minuto de salir de acá y de esta experiencia intensa”.

“Feliz con todo lo que se me viene, esta fue una experiencia cuática, lo pasé muy bien. No es fácil, pero se puede", añadió Camila, quien también continuó asegurando que “no fue sólo Oriana lo más difícil de esta competencia, siento que no tuve un buen equipo y eso también me da pena”.

Quien tuvo palabras para referirse a la salida de Recabarren, fue justamente su contrincante y capitán Luis Mateucci, quien la felicitó por su desempeño. “De las chicas ella era la mejor y por eso no aflojé nunca. Esto no es fácil, allá hablan todos y se creen buenos y piensan que uno acá está cansado. Yo les vengo a decir que acá estoy y voy por la revancha. Que me tengan cuidado porque vengo con todo”, concluyó el argentino.

