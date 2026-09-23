Sergio Rojas responde con ironía a querella de Leonardo Farkas: "Yo me ofrezco a ir preso"

El periodista de espectáculos, Sergio Rojas, se refirió nuevamente a la querella por injurias y calumnias presentada en su contra por el empresario Leonardo Farkas, causa que se tramita en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción judicial fue presentada el pasado 1 de julio, luego de una serie de declaraciones realizadas por Rojas en su programa «Qué te lo digo», en las que vinculó al empresario con supuestas fiestas sexuales y orgías.

El conflicto volvió a quedar sobre la mesa luego de que Farkas abordara públicamente el proceso durante su reciente visita a Chile. En esa oportunidad, el magnate cuestionó las declaraciones del comunicador y manifestó su expectativa respecto del avance de la causa.

"Bueno, dicen que la justicia en Chile no funciona, ojalá que funcione", señaló el empresario.

Frente a estos dichos, Rojas abordó el escenario judicial en «Zona de estrellas», donde incluso planteó con ironía que "yo me ofrezco a ir preso. Me imagino yo que tendrá que ser algún tipo de reclusión. La verdad es que, como no tengo bienes, mi liquidación tampoco va a dar para pagar esa indemnización".

"Por lo tanto, lo único que podría obtener, y que yo estoy absolutamente de acuerdo, es que me metan preso", complementó el periodista de profesión.

Rojas también especuló sobre las características que podría tener una eventual sanción, apuntando a que "no me van a poder meter a una cárcel normal, porque imagino que el delito no sea para tanto, entonces que sea reclusión nocturna".

Además recordó el primer encuentro que sostuvo con los representantes legales de Farkas, instancia que, según relató, no permitió alcanzar ningún acuerdo debido a que los abogados debían consultar previamente cualquier determinación.

La disputa judicial se mantiene así abierta entre ambas partes, luego de los dichos realizados por Rojas y la posterior presentación de la querella por parte de Farkas.

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