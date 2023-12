Tras la llegada de Daniel Fuenzalida a TVN, “Me Late” estaría pronto de llegar a su fin: “No va a continuar”

Este miércoles se confirmó la llegada de Daniel Fuenzalida a TVN, quien se incorpora a la estación televisiva con su propio programa de concursos “Ahora caigo”.

Sin embargo, no todo sería miel sobre hojuelas, ya que la llegada del comunicador a las filas de la señal pública provocaría todo un quiebre en su anterior equipo televisivo.

Esto, ya que según revelaron los periodistas Sergio Rojas y Luis Sandoval en una nueva edición de “Que te lo Digo”, ante la salida de Fuenzalida de Zona Latina, el programa de espectáculos “Me Late” llegaría a su fin.

“Entiendo que termina en todas sus formas. La fecha no la tengo muy clara, de hecho me preguntó Antonella (Ríos) hoy día y yo no la sé. Daniel sí nos había informado a mí y a Luis un par de días antes que había firmado con TVN, que había logrado un acuerdo, pero no nos dio mayores detalles”, expuso Rojas.

En esta línea, el periodista continuó con sus dichos, donde sostuvo que “nosotros nos enteramos hoy día (miércoles) por TVN que estaba Daniel, que iba a hacer un programa de concursos, y que ya estaba trabajando”.

Bajo este contexto, Sergio Rojas insistió en que aún no existe una fecha tentativa del término de “Me Late”, pues “no nos han comunicado nada oficial. Lo que tengo claro es que el programa Me Late no va a continuar en Zona Latina”.

