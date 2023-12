Tras fuerte encontrón con Checho Hirane, Pepe Auth renunció en vivo a programa radial: “Estoy choreado”

Un incómodo momento se vivió en la última edición del programa “Conectados” de radio Agricultura, el que terminó con uno de sus panelistas renunciando en vivo al espacio.

Todo comenzó cuando se encontraban comentando los recientes resultados del Plebiscito, el que tuvo como ganador la opción “En contra”, momento en el que Pepe Auth mantuvo un claro conflicto con Checho Hirane.

“Durante la concertación se me alejaba el Muro de Berlín, durante el periodo de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, se me acerca cada vez más el Muro de Berlín”, fueron parte de las palabras de Hirane, quien fue frenado en seco por su compañero.

“¡Por favor, Checho, un mínimo análisis de realidad! (…) Inventas una creación que no existe, un Partido Comunista que titiritea a la gente como si fueran marionetas”, expuso molesto el ex parlamentario.

“Actúas como si el Muro existiera. Rusia ya es otra cosa, China ya es otra cosa. ¿Dónde está el comunismo? Por favor”, indicó el exPPD, a lo que el humorista expuso antes de ir a una pausa comercial: “Por lo menos han titireteado al Presidente de la República, porque el Partido Comunista chupalla que ha tenido influencia en el gobierno”.

En el regreso al espacio, Auth sorprendió con una drástica decisión, anunciando el término de su participación en el espacio. “Como yo represento un modelo distinto de sociedad y como no se pueden poner de acuerdo porque son modelos alternativos, donde no hay posibilidad de acuerdo, francamente, creo que mi ciclo de participación de diez años en este programa va a tomar un reposo largo. Porque, francamente, la discusión entre comunismo y libertad que tú dibujas, no me acomoda para nada”, expresó, agregando que “te lo digo a ti y a los auditores, yo hoy me tomo un descanso, no sé cuánto necesitaré para volver a conversar con el emblema de la libertad”.

“Estamos en un país libre, puedes tomar la decisión que quieras. Nadie te tiene amarrado acá, puedes tomar el camino que quieras, lo lamento”, le respondió Hirane, a lo que el exdiputado continuó que “¡es un acumulado, Checho! O sea, empiezo a hablar, estoy en medio de mi intervención, y tú me interrumpes (…) no me dejas terminar”.

“¡Yo ya estoy choreado, Chechito! Estoy choreado de interrupciones constantes, siempre tienes la última palabra, cuando estás complicado te vas a comerciales… me siento incómodo”, añadió Auth en su inesperada renuncia, a lo que el comediante le interrumpió: “Estás mintiendo, ahí sí que no te lo voy a aceptar”.

“¿Que yo cuando estoy complicado me voy a comerciales? Fíjate que nos pasamos todo este rato, se supone que ahora estoy complicado, nos hemos pasado 10 minutos y estoy esperando para entenderte, tú no eres dueño de la verdad”, concluyó Hirane.

PURANOTICIA