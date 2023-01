Tras competir en el Ironman de Pucón, Cristián de la Fuente compartió emotivo mensaje dedicado a Laura de la Fuente y Angélica Castro: “Eran la energía para seguir”

La jornada de este domingo, se realizó la triatlón Ironman 70.3 de Pucón, en la que participó el actor chileno Cristián de la Fuente, quien compartió un sentido mensaje al llegar a la meta del encuentro deportivo conocido como “La carrera más linda del mundo”.

A través de sus redes sociales, el intérprete chileno sorprendió al compartir una nueva publicación donde agradeció a su hija Laura de la Fuente, y a su esposa, la comunicadora Angélica Castro.

“¡Lo logré! Una medalla más… la más difícil por muchas razones. No me pude preparar bien, por tiempos y trabajo… por eso la meta era terminar, sin importar el tiempo… solo terminar, y a veces incluso eso se veía difícil”, comenzó señalando el actor en sus cuenta personal de Instagram, donde añadió que “fue una carrera muy dura, porque el cuerpo quería parar, pero la cabeza y el corazón me hacían avanzar”.

“El apoyo de la gente y de los competidores fue increíble… gritando toda la carrera ‘vamos que se puede’. ¡Y se pudo!”, complementó el chileno, quien añadió: “Gracias a todos y cada uno de ustedes que me apoyaron (…) Pero sobre todo gracias @laudelafuentec y Angélica, porque ustedes eran en mi cabeza la energía para seguir cuando no podía más”.

“En la vida, si uno lo intenta, siempre se puede. Por eso no tengan miedo de luchar por sus metas y sueños”, concluyó Cristián de la Fuente en la sentida publicación en su cuenta personal de Instagram acerca del importante reto deportivo.

PURANOTICIA