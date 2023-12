Tras 20 años de relación, Arturo Longton confirmó su separación: “Me enamoré y no me da vergüenza decirlo”

Semanas atrás, se dio a conocer que el integrante de “Tierra Brava” Arturo Longton se encontraba en proceso de separación de su esposa Daphne Bunney, con quien mantenía 13 años de matrimonio, y más de dos décadas de relación.

Ahora, fue el propio chico reality quien alzó la voz para referirse a su vida sentimental, confirmando el quiebre de su matrimonio, revelando además las razones de este, apuntando a un nuevo amor en su vida, a quien conoció al interior del reality de Canal 13.

“Quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación no hubo terceros, para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros”, comenzó relatando el ex integrante de “La Granja” en el formato historia de su cuenta personal de Instagram.

“Yo soy el único responsable de mis actos. S.A (Shirley Arica) siempre me respeto, punto final. Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente, pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón y contra eso no se puede luchar”, explicó.

Posteriormente, Arturo aseguró que nada fue planeado ni por él, ni por la producción del reality de Canal 13, que simplemente las cosas se dieron. “Viví de todo, risas, llantos, faltas de respeto de las cuales de algunas me arrepiento. Las cagué(sic) y me comporté como un hueón (sic) lo tengo claro, pero enamoré de verdad y no me da vergüenza decirlo”, concluyó “La Leyenda”.

