Tras 15 años juntos, José Antonio Raffo confirma el fin de su relación con Lux Pascal: “Ya no soy el cuñado de Chile”

El actor José Antonio Raffo confirmó públicamente el término de su relación con la actriz Lux Pascal, luego de casi 15 años juntos. La pareja se conoció cuando ambos estudiaban teatro en la universidad y compartió importantes etapas de sus vidas, entre ellas el proceso de transición de género de la actriz y su posterior traslado a Estados Unidos para estudiar en Juilliard.

La revelación se produjo en el programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, donde Raffo fue consultado sobre cómo enfrentaba la relación a distancia que mantenía con Pascal.

"Es una buena oportunidad para decir que yo he estado con la Lux hace 15 años, teníamos 18 y ahora tenemos prácticamente 35, las relaciones evolucionan para bien o para mal", señaló Raffo.

RELACIÓN BASADA EN LA AMISTAD

En la misma conversación, el actor explicó que, si bien la relación sentimental llegó a su fin, ambos mantienen un vínculo cercano y afectivo.

"Nosotros tuvimos una relación muy exitosa, pero también es bueno decir que la naturaleza de mi relación con la Lux, es una relación hacia la amistad y la fraternidad eterna, que no se acaba nunca, más que una relación de pareja", explicó.

De esta manera, Raffo dejó en claro que el término de la relación de pareja no significó el quiebre del vínculo entre ambos, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la amistad y el cariño.

“EL CUÑADO DE CHILE”

Durante la conversación, el actor también se refirió con humor al conocido apodo de “el cuñado de Chile”, que recibió durante años debido a su relación con Lux Pascal y a su vínculo con la familia del actor Pedro Pascal.

"Yo no soy el cuñado de Chile, no soy el cuñado de Pedro Pascal, pero sí es un hermano grande, mi suegro no es mi suegro, pero sí es como un papá", complementó.

Finalmente, Raffo se refirió directamente al estado actual de su vida sentimental y señaló que tanto él como Lux Pascal se encuentran solteros.

"Si es que la gente quiere juzgar mi relación desde la heteronormatividad y cómo se componen los conservadurismos en una relación, pueden considerar que tanto Lux como yo estamos solteros", concluyó.

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