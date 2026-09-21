Fallece a los 27 años en un centro de rehabilitación Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Presley Gerber, modelo e hijo de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

La muerte fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia, a través de un comunicado difundido a distintos medios de comunicación. "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", expresó la vocera.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó el deceso. La causa de muerte aún no ha sido informada y la autopsia se encuentra pendiente, según los antecedentes disponibles.

CARRERA LIGADA A LA MODA

Nacido en California en 1999, Presley Gerber ingresó a la industria de la moda desde adolescente. Fue contratado por IMG Models a los 15 años y posteriormente debutó en las pasarelas para la firma italiana Moschino.

A lo largo de su carrera participó en desfiles y campañas para reconocidas marcas internacionales, entre ellas Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Celine y Calvin Klein.

En 2018, además, protagonizó junto a su madre un recordado comercial de Pepsi durante el Super Bowl, en una recreación del conocido aviso que Cindy Crawford había realizado en 1992.

VISIBILIZAR LA SALUD MENTAL

En los últimos años, Gerber habló públicamente sobre sus experiencias relacionadas con la salud mental y el consumo problemático de sustancias, compartiendo parte de su proceso con sus seguidores.

En 2023, durante su participación en el podcast Studio 22, reflexionó sobre su deseo de transformar sus propias experiencias en una forma de ayudar a otras personas:

"Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer".

Gerber también utilizó sus redes sociales para hablar sobre estos temas y compartir reflexiones bajo el lema "Lunes de Salud Mental", con el objetivo de generar conversaciones sobre las dificultades que enfrentaba.

En diciembre pasado, abordó públicamente las dificultades relacionadas con los tratamientos médicos que estaba siguiendo:

"Me dan miedo los medicamentos que necesito. Hay un espectro ahí sobre lo intenso que puede ser el síndrome de abstinencia de ciertos medicamentos", añadiendo su necesidad de una guía más estricta: "Necesito algo de dirección".

Tras aquella publicación, su madre le entregó públicamente su respaldo con el mensaje: "Presley, te amamos y no estás solo".

VÍNCULO CON SU FAMILIA

La familia Gerber mantuvo durante años un estrecho vínculo, particularmente entre Presley y su hermana menor, la modelo y actriz Kaia Gerber. En 2018, Presley describió la relación familiar en una entrevista con la revista People: "Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo".

Más recientemente, Kaia se refirió públicamente al impacto que las dificultades de su hermano tuvieron en el entorno familiar. En una entrevista con Vogue, señaló: "Cuando algo así ocurre en una familia, afecta a todos".

En esa misma conversación, Kaia también destacó la disposición de su hermano a hablar públicamente sobre sus experiencias y dificultades.

La muerte de Presley Gerber, a los 27 años, ha generado repercusión en la industria de la moda y el entretenimiento. Mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de su fallecimiento, la familia ha solicitado privacidad durante este momento.

PURANOTICIA