El increíble récord que batió el grupo surcoreano BTS en plataforma musical

El grupo surcoreano BTS volvió a hacer historia en las plataformas digitales. RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook acumularon más de 9 mil millones de reproducciones en Spotify durante 2026, batiendo así un nuevo registro propio.

La cifra tiene además un significado especial para sus seguidores, ya que el nuevo hito se produjo cuando se cumplen nueve años del lanzamiento de «DNA», una de las canciones que marcó la expansión internacional de la agrupación.

Con este registro, BTS se convirtió en el primer grupo asiático en superar los 9 mil millones de reproducciones en Spotify en el transcurso de un mismo año. La cifra también les permitió superar su propia marca anterior en la plataforma.

«DNA» fue estrenada el 18 de septiembre de 2017 como el tema principal del mini álbum «Love Yourself: Her», producción que tuvo un papel relevante en el crecimiento internacional de BTS.

El álbum también consiguió un resultado histórico en Estados Unidos. «Love Yourself: Her» debutó en el séptimo puesto del Billboard 200, convirtiéndose en el primer disco de K-pop que ingresó al Top 10 de esa clasificación.

La canción, en tanto, alcanzó el puesto 85 del Billboard Hot 100, registro que significó la primera aparición de BTS en ese listado.

La actividad de BTS en Spotify también continúa con material más reciente. «Swim», canción incluida en «Arirang», se aproxima a los mil millones de reproducciones, mientras durante este año la plataforma ha destacado nuevos récords alcanzados.

Así, el aniversario de «DNA» llega acompañado de otro registro para BTS, que continúa acumulando reproducciones a nivel global y ampliando las cifras de su catálogo musical.

PURANOTICIA