Tonka Tomicic rompe el silencio y habla sobre su declaración por «Caso Relojes»: "Autoricé la apertura de mis cuentas"

Tonka Tomicic llegó este lunes hasta la Fiscalía Local de Pudahuel para declarar como imputada en el denominado «Caso Relojes».

A través de redes sociales, la comunicadora manifestó que este lunes “renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento. Tras años de investigación, esta es la primera vez que se requiere mi declaración”.

“Debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa, creo que es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida. Por eso, autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos”, añadió.

Asimismo, mencionó que “no he sido formalizada como otras personas en esta causa, entre ellos, mi ex marido” y aseveró que seguirá colaborando con la investigación “ya que quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida”.

Cabe señalar que a finales de agosto de 2023 fue reformalizado el exesposo de la animadora, Marco Antonio López Spagui, conocido como "Parived", en el marco de esta investigación.

Dentro de los delitos que se le imputan a Parived se encuentran la asociación ilícita, receptación aduanera, receptación de especies y delitos tributarios.

En esa instancia, el fiscal Eduardo Baeza explicó que según la indagatoria, los objetos que Marco Antonio López adquirió tienen un origen ilícito, y precisó que el pago se realizaba "a espaldas de las cargas tributarias que enfrenta cualquier ciudadano", además indicó que "parte de la especificación fueron especies pagadas con cheques de la pareja" de Parived.

"Él actuaba como intermediario, o sea comprando ese tipo de especie y posteriormente revendiéndola a determinados precios. Que, por cierto, él adquiría en precios distintos del mercado, lo que daba luces acerca del conocimiento que tenía respecto de su origen ilícito", detalló el persecutor.

PURANOTICIA