Tonka Tomicic revela que evaluó abrir un OnlyFans en medio de su crisis económica

Tonka Tomicic recordó el complejo período económico que atravesó durante los años en que permaneció alejada de la televisión y reveló que, en medio de esa situación, llegó a evaluar la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans.

La animadora abordó el tema durante una conversación con su compañero Bastián Marín, en su programa de Radio Romántica, instancia en la que sinceró las dificultades económicas que enfrentó tras permanecer casi dos años y medio sin trabajo.

"Tengo una cantidad de deudas que ni te cuento, pero aquí estamos, pecho a las balas", comentó la exanimadora del Festival de Viña del Mar al recordar ese período.

En ese contexto, contó que llegó a analizar distintas alternativas para obtener ingresos y que incluso consideró trabajar como conductora de una aplicación de transporte.

"En los peores momentos yo dije: '¿Qué hago? ¿A lo mejor hasta Uber?'. Mira, llegué hasta a pensar en abrir un OnlyFans. Estaba en las postrimerías... ¿qué hago? ¿Uber u OnlyFans?", relató Tomicic durante la entrevista.

La posibilidad de ingresar a la plataforma de contenido para adultos no habría quedado solamente en una idea. Según contó, llegó a realizar averiguaciones y a conversar con la modelo Daniella Chávez, quien tiene experiencia en la generación de contenido para dicha plataforma.

"Empecé a calcular, me llegué a juntar hasta con Daniella Chávez, hice una investigación de mercado porque estaba sin pega. ¡Es tremendo!", relató la animadora.

Tomicic estuvo alejada de las pantallas durante un extenso período luego de verse involucrada mediáticamente en el denominado "caso Relojes". Desde 2025, la comunicadora retomó sus actividades televisivas como rostro de Mega y actualmente continúa buscando distintas oportunidades laborales.

La animadora también reconoció que, pese a su regreso a la televisión, todavía enfrenta obligaciones económicas que la llevan a buscar nuevas fuentes de ingresos.

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