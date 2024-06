Tonka Tomicic descarta haber estado cerca de sumarse a programa de cocina de CHV: "No es verdad"

Tonka Tomicic desmintió rumores de ofertas que la vincularían a Chilevisión y Mega.

Uno de las últimas especulaciones sobre el futuro laboral de la comunicadora nació en «Que te lo digo» de Zona Latina.

En el programa afirmaron que la exintegrante de Canal 13 había estado cerca de sumarse a «Top Chef VIP» de Chilevisión.

Incluso indicaron que la exmodelo habría tenido reuniones con el canal, pero que finalmente había desechado la oferta.

Pero en diálogo con El Filtrador, Tonka descartó haber tenido contactos con la señal propiedad de Paramount Global.

“No estuve a punto de entrar a ese programa, no es verdad. Lo deben estar diciendo para promocionarse”, aseguró.

Y en «Zona de Estrellas» fue consultada respecto a las especulaciones de que podría llegar a Mega para liderar un programa satélite para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“No estoy en ninguna conversación de ese tipo, solamente leí el titular de la publicación. No alcancé a leer el texto completo. Pero, ¿quién sabe más adelante?… ¡No, broma! Pero no, no tengo ningún acercamiento de ese tipo”, aclaró Tomicic.

(Imagen: @tonkatomicicpetric)

PURANOTICIA