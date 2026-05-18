Jesse y Joy regresan a Chile tras arrasar en Viña: anuncian show en Movistar Arena

Los hermanos mexicanos, Jesse y Joy, vuelven a Chile y prometen desatar la locura tras arrasar en Viña: “El Despecho Tour” ya tiene fecha confirmada.

Después de encender a la Quinta Vergara y dejar al público coreando cada tema en el Festival de Viña del Mar, el dúo mexicano anunció su regreso al país con un show que apunta directo a la nostalgia y al drama amoroso.

Los hermanos Huerta aterrizarán nuevamente en territorio chileno con su gira "El Despecho Tour", la misma apuesta con la que están impulsando su más reciente trabajo discográfico, "Lo que nos faltó decir", álbum que ya habían presentado en septiembre de 2025 y durante su comentado paso por Viña.

Pero ojo, porque no todo será material nuevo. Jesse y Joy también prometen un recorrido cargado de himnos que marcaron a toda una generación, incluyendo canciones como "Dueles" ,"Ya no quiero" y "¡Corre!", además de otros clásicos que siguen rompiendo corazones.

¿Cuándo y dónde es?



El esperado concierto de Jesse y Joy en Chile quedó fijado para el próximo 29 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas saldrán a la venta este 20 de mayo a través de Puntoticket.

PURANOTICIA