Titi García-Huidobro sobre su relación con Pato Torres: “Me gustaría que encontrara una pareja y fuera feliz”

La locutora radial Titi García-Huidobro, y el actor Patricio Torres, llevan separados 3 años, luego de más de 18 años de relación, fruto de la cual nacieron sus dos hijos Matías (18) y María Fernanda (13).

Bajo este contexto, la panelista del espacio de TV+ “Sígueme y te Sigo”, reveló detalles de la relación que llevan ambos en la actualidad. “Tenemos una muy buena relación, pero nos comunicamos básicamente por las cosas que atañen a los niños”, expresó en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Somos buenos padres separados, lo que pasa con las relaciones de los adultos no tienen por qué afectar la vida familiar con los niños”, precisó García-Huidobro, asegurando que Torres “fue muy importante en mi vida, estuvimos muy enamorados, formamos una linda familia. Las cosas no siempre resultan como uno hubiera querido o por el tiempo que uno quisiera, aunque estuvimos juntos 18 años”.

“Fue harto, entonces no fue una relación desechable o poco importante. Al contrario. Son bonitos recuerdos de cuando estuvimos juntos. Y estoy tranquila. Eso es lo importante cuando uno termina una relación: estar tranquila, sin odio, sin problemas, sin resentimientos. Tener la posibilidad de mirarse a los ojos y que nos sintamos tranquilos con la decisión que tomamos”, detalló.

Al ser consultada sobre si le presentaría una nueva pareja a su ex, ella aseguró que “no soy tan open mind, Siento que es bastante incómodo. Hay gente que puede compartir con su expareja y la actual y lo pasan chancho, pero yo no soy así, creo que puede ser incómodo para algunos de los involucrados. Y no tengo a quién presentarle tampoco”.

“Tampoco ha presentado a nadie ni lo he visto, pero me gustaría que encontrara una pareja y fuera feliz. A él le haría bien tenerla”, concluyó sobre sus deseos hacia su expareja.

