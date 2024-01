Tierra Brava: Valentina Torres se refiere con fuertes insultos a ex compañera de encierro

En el programa “Sin Editar” conducido pro Pamela Díaz, Valentina Torres más conocida como “La Guaren” no tuvo piedad a la hora de referirse a su ex compañera de encierro, Camila Campos y la trató con duros insultos.



Cuando Valentina le tocó referirse a la “Camilisima”, la “Guarén” dijo que ella era “mentirosa”, luego subió más la apuesta y la trató de "manipuladora, perr...zorr...". Sin embargo, todo esto, era con humor y hasta terminó su intervención enviándole un beso.

Camila, por otra parte, no se tomó bien las palabras de Torres y en medio de un evento, aseguro: "Que digan que soy nadie y que se rían de algo que es un hecho y está asumido por ambas partes. Me da pena porque las cosas pasan simplemente y no te esperas esas reacciones. No de personas que yo encontraba bacanes, buenas personas y me caían bien, pero bueno, así es la vida parece".



