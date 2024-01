Tierra Brava: Se emite brutal pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga

Tras días de especulación, Canal 13 decidió mostrar la feroz pelea entre Fran Undurraga y Angélica Sepúlveda, que terminó con la salida de esta última, del reality “Tierra Brava”.

Todo esto comenzó que cuando la “Fierecilla de Yungay” le pidió a la influencer que ayudara más con el aseo del establo, iniciando con la frase: “Ya, no me hue… la flojera tiene excusa para todo”.

Tras acceder a la limpieza, Undurraga afirmó que: “Los animales me importan, no porque tú me importas. Cuando ves la cámara dices ‘vaquita linda’. Eso es lo que le corresponde. Y hay un saco de mierda ahí”.

Sin embargo, la pelea no terminó ahí y Sepúlveda replicó: “chancha, cochina, no tienes piedad con los animales”. “¡No te metas conmigo!”, reclamó Undurraga, y para sorpresa de todos, con una pala, le lanzó el excremento de los animales a Sepúlveda.

El capítulo quedó hasta ahí, y esta noche podremos ver la reacción de Angélica ante este hecho.

(imagen: Canal 13)

PURANOTICIA