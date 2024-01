Tierra Brava: Osados fanáticos irrumpen en la casona por Shirley Arica

Un episodio increíble se emitió este jueves en Tierra Brava, que dejó a todos los participantes boquiabiertos. El momento sucedió cuando algunos participantes estaban tomando sol y de repente se ve a personas en un parapente que tenían un cartel.

Al leerlo decía: "Shirley, tu fandom te ama. Nuestra patrona”, lo que provocó la emoción y total sorpresa de la peruana, que no podía creer que esto era para ella: "Ah no me muero... ¡qué emoción! Las amo chicas gracias... ¡Ay Dios mío no lo puedo creer!", dijo mientras gritaba.

"Mis fans son la cagada en serio, son verdaderos no como otros", exclamó la modelo andina. Por su parte, otros compañeros como Fabio Agostini, exclamo que, "si pasan por aquí los haters de la Chama nos van a bombardear la casa".

Además, Daniela Castro declaró "mis guapirulis también son súper fan, pero quizás no tienen plata".

PURANOTICIA