Tierra Brava: Fran Undurraga y Angélica Sepúlveda siguen su pelea por redes sociales

Tras la pelea que terminó con Angélica Sepúlveda llena de excremento, lanzado por Fran Undurraga. Las dos mujeres siguieron su conflicto, con mensajes por redes sociales y echándose la culpa la una a la otra por lo acontecido.

Recordemos que la pelea se dio, cuando la “Fierecilla de Yungay” trató de cochina a la modelo, por no mantener limpio los establos de los animales. Mientras hacía esta labor, Fran y Sepúlveda se pusieron a discutir y en ese momento, Undurraga le tiró una pala con los desechos de los caballos.

Versión Undurraga

La Fran se valió de su cuenta de Instagram para decir su versión de los hechos: “Prácticamente todas las noches me fijaba si los animales tenían agua y comida, aunque no fuera mi ‘tarea’, los cuidaba. ¡Porque es responsabilidad de todos!, ese día hice perfecto mi trabajo, sólo me faltó paja para terminar uno de los tres establos”, explicó.

Además, agregó que “Cuando te pegan donde te duele, respondes. Pasaba más con los animales que con los participantes. Entonces que alguien me venga a decir todo lo que me dijeron saca de quicio a cualquiera”.

Versión Sepúlveda

Por su parte la “Fierecilla de Yungay”, también utilizó las redes sociales para emitir sus descargos: “La discusión comenzó cuando Undurraga pasó caminando a tomar sol, mientras yo estaba haciendo ejercicios y la increpé porque los animales mayores no estaban aseados y sin agua (…) le dio lo mismo y se fue al sector de la piscina, dejé de entrenar y fui a limpiar yo, pero al ver que yo estaba haciendo su tarea regresó y, excusa tras excusa, entró a limpiar al burro”.

Según la ex Granjeras, después vino la pelea que se vio en pantalla, tras lo que ella misma pidió la salida de la Fran por lo sucedido, aunque fue ella quien terminó renunciando. “A la agresora la contenían y le pasaban teléfono para que se comunicara con sus cercanos”, remató.



