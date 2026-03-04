Testigos y cámaras complican a Américo: revelan que celular de Yamila Reyna fue azotado “más de cuatro veces”

Luego que Yamila Reyna confirmara públicamente que interpuso una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por la emisión del reportaje de Primer Plano del domingo 15 de febrero de 2026 —donde se abordó su quiebre con Américo—, nuevos antecedentes salieron a la luz sobre el episodio ocurrido días antes en Talca.

En el programa Hay que decirlo de Canal 13, el periodista Juan Pablo Benito entregó detalles de lo que habría sucedido la madrugada del 8 de febrero en un servicentro de la Región del Maule, tras la participación de la entonces pareja en el Festival de Empedrado.

De acuerdo al comunicador, al menos tres personas presenciaron parte de la discusión y podrían declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la actriz.

“Lo dije en febrero, que había tres testigos que eran testigos que habían visto parte de este episodio, según lo que nosotros sabemos, y antecedentes que se tendrán que confirmar en los próximos días, la Policía de Investigaciones tendrá que ir con estas personas que son testigos de interés dentro de este hecho”, aseveró Benito en pantalla.

Según lo expuesto en el espacio televisivo, las cámaras de seguridad del servicentro habrían captado gran parte del altercado, incluyendo el momento en que el cantante habría destruido el teléfono de Reyna.

“Lo que se puede ver (en las cámaras) y obviamente mencionar es que, y tendrán las policías que preguntar, en este video claramente se ve cuando el teléfono celular lo azotan en el suelo más de cuatro veces”, afirmó el periodista.

El comunicador agregó que “el celular quedó ahí, tratan de levantarlo y obviamente, este teléfono es lanzado nuevamente y queda ahí”, detallando que posteriormente una persona lo recogió.

“Es en ese momento cuando luego de toda esta situación se retira esta camioneta con los personajes ya conocidos y hay una persona clave que va a recoger este teléfono y lo guarda. Ahora, la policía perició este teléfono”, cerró.

De acuerdo a lo informado, el dispositivo actualmente estaría siendo sometido a peritajes por parte de la PDI, mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido aquella madrugada en Talca.

PURANOTICIA