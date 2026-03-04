Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Maly Jorquiera comparte foto con Sergio Freire en el primer día de clases de su hijo y desata una ola de comentarios

Maly Jorquiera comparte foto con Sergio Freire en el primer día de clases de su hijo y desata una ola de comentarios

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La fotografía familiar por el regreso a clases desató una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores debatieron sobre una eventual reconciliación.

Maly Jorquiera comparte foto con Sergio Freire en el primer día de clases de su hijo y desata una ola de comentarios
Miércoles 4 de marzo de 2026 10:46
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Maly Jorquiera compartió a través de sus redes sociales una fotografía del primer día de colegio de su hijo, instantánea donde se le ve junto a Sergio Freire.

Junto a la fotografía, la comendiante señaló en la publicación que "nuestro bebé ya en tercero básico. Con qué alegría y entusiasmo se levantó hoy, ja ja, cueck".

Asimismo, aseguró que "salió bohemio como los papitos. Le cuesta la mañana".

"¿Y ahora a quién voy a atender todo el día? Chao jefe! Jajajaj Besos tesoros vivos. Feliz regreso a clases, crianzas", complementó Jorquiera en Instagram.

Esto generó una ola de comentarios. Y es que mientras algunos aseguraban que la pareja había regresado, otros destacaron los lazos que mantienen, pese a la bullada infidelidad cometida por el actor de profesión durante el año pasado.

PURANOTICIA

Cargar comentarios