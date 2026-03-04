Maly Jorquiera comparte foto con Sergio Freire en el primer día de clases de su hijo y desata una ola de comentarios

Maly Jorquiera compartió a través de sus redes sociales una fotografía del primer día de colegio de su hijo, instantánea donde se le ve junto a Sergio Freire.

Junto a la fotografía, la comendiante señaló en la publicación que "nuestro bebé ya en tercero básico. Con qué alegría y entusiasmo se levantó hoy, ja ja, cueck".

Asimismo, aseguró que "salió bohemio como los papitos. Le cuesta la mañana".

"¿Y ahora a quién voy a atender todo el día? Chao jefe! Jajajaj Besos tesoros vivos. Feliz regreso a clases, crianzas", complementó Jorquiera en Instagram.

Esto generó una ola de comentarios. Y es que mientras algunos aseguraban que la pareja había regresado, otros destacaron los lazos que mantienen, pese a la bullada infidelidad cometida por el actor de profesión durante el año pasado.

