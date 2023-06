Teresita Reyes por su diagnóstico de depresión y bipolaridad: “Viene de la infancia”

La actriz Teresita Reyes fue la más reciente invitada al programa de trasnoche de TVN “Buenas Noches a Todos”, donde mantuvo una íntima conversación con Eduardo Fuentes.

Bajo este contexto, la reconocida intérprete abordó diversos tópicos de su vida tanto profesional como personal, momento en el que reveló que sufre de depresión bipolaridad.

“Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente”, comenzó señalando, desclasificando que “yo tengo depresión desde tiempos inmemorables, no es endógena, jamás me ha dado un pensamiento suicida porque a mí me encanta vivir (…) me encontraron como hace 20 años un rasgo de bipolaridad”.

“Yo tengo mi psiquiatra que me está tratando desde hace 30 años y ando parejita, ando bien. Tomo medicamentos para la depresión, de todas maneras”, agregó, asegurando que “mi depresión viene de la infancia, por los problemas que pasé, uno se va deprimiendo, pero he luchado contra eso, hasta que mi hija me dijo hace mucho tiempo ‘mamá anda al psiquiatra’. Fui y me cambió la vida”.

“Les recomiendo, vayan, porque cambia la vida. Qué importa tomar un medicamento, es como tomar un remedio para el hígado o la insulina, hay que cuidarse en todos los aspectos”, añadió Reyes, quien para finalizar enfatizó en que “yo les digo que no tengan vergüenza y que la gente hable, ustedes tienen que estar bien”.

