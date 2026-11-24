La actriz Delfina Guzmán falleció a los 98 años, dejando una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión chilena. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que informó que su partida se produjo por causas naturales.

"Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán", indicó su familia.

Asimismo, señalaron que "su partida se produce a los 98 años, por causas naturales”.

Nacida en Santiago el 7 de abril de 1928, estudió en la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile y desarrolló una carrera ligada a importantes compañías, como Ictus. También participó en películas como "Tres tristes tigres", de Raúl Ruiz, y "Julio comienza en julio", de Silvio Caiozzi.

En televisión alcanzó gran popularidad con personajes en emblemáticas teleseries de TVN, entre ellas "Sucupira", "La Fiera", "Pampa Ilusión" y "El circo de las Montini".

Su aporte artístico fue reconocido con el Premio APES a la Trayectoria en 2007 y el Premio Caleuche a la Trayectoria en 2019. En agosto pasado había anunciado su retiro, que marcó con el cortometraje "Ciudad", dirigido por su hijo, el cineasta Juan Cristóbal Meza.

PURANOTICIA