Un importante reconocimiento internacional recibió Mariana di Girolamo, luego que la revista estadounidense The Hollywood Reporter incluyera a la actriz chilena entre las posibles opciones para ser nominada al Oscar por su participación en "Wild Horse Nine".

En sus más recientes proyecciones para la próxima temporada de premios, el medio especializado la posicionó entre las "mayores amenazas" en la categoría de Mejor Actriz Secundaria, donde podría disputar un cupo con nombres de mayor trayectoria.

La lista de favoritas está encabezada por Amanda Seyfried, Anne Hathaway, Sandra Hüller y Penélope Cruz, quien aparece considerada por dos películas: "La Invitación" y "La Bola Negra".

En el grupo de intérpretes que podrían sumarse a esta lista también figuran Samantha Morton, Olivia Colman y Billie Piper. Di Girolamo aparece por encima de Kate O'Flynn en el listado elaborado por la publicación del medio norteamericano.

El reconocimiento se suma a otros hitos internacionales de la actriz, quien fue incluida por Variety entre los "10 actores a seguir" de 2026 por su trabajo en la cinta dirigida por Martin McDonagh, realizador de "Tres Anuncios por un Crimen".

La carrera hacia los premios continuará el próximo 7 de diciembre, fecha en que se conocerán las nominaciones a los Globos de Oro y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas comenzará a definir las listas cortas de 12 categorías.

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