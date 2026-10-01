Leo Rey enfrenta disputa judicial que podría afectar el uso de su nombre artístico

Una disputa laboral que se arrastra desde 2014 podría tener consecuencias sobre el uso comercial del nombre artístico de Cecil Leonardo Leiva Reyes, conocido como Leo Rey, luego de que un extrabajador recurriera a tribunales para exigir el pago de una deuda que supera los $5.000.000 (cinco millones de pesos).

Se trata de Luis Meza Santa Cruz, quien trabajó como sonidista del cantante y presentó una demanda por despido injustificado y remuneraciones impagas ante el Tribunal de Cobranza Laboral de San Felipe.

En el marco de las acciones destinadas a conseguir el pago de los montos reclamados, el demandante solicitó al tribunal adoptar una medida precautoria sobre la marca «Leo Rey».

La petición busca que, mientras se desarrolla el proceso de cobranza, el músico quede impedido de disponer, ceder, licenciar o explotar económicamente la marca, incluyendo su utilización comercial asociada a presentaciones, shows y eventos.

De acuerdo con lo informado por el programa «Plan Perfecto», de Chilevisión, la solicitud apunta a utilizar la marca registrada como parte de las acciones destinadas a hacer efectivo el pago de la deuda reclamada por el extrabajador.

Sin embargo, el tribunal todavía no ha resuelto la petición, por lo que hasta ahora no existe una medida que impida al cantante utilizar su nombre artístico.

La situación judicial se conoció en medio de la exposición pública que ha tenido Leo Rey luego de su presentación en La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O'Higgins, instancia en la que protagonizó un comentario que rápidamente se viralizó y que estuvo dirigido a su excompañero Alexítico, líder del grupo La Noche.

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