"Tenía que salir para sanarme": Luis Jara contó detalles de su alejamiento de la televisión

Luis Jara visitó el programa «Buenas noches a todos» de TVN, donde se refirió a su salida de la televisión, donde las redes sociales, en cierta medida, tuvieron que ver.

En diálogo con Eduardo Fuentes, el cantante sostuvo que “tuve que hacer dos ejercicios. Primero, de verdad reírme de mí mismo y que te importen poco las cosas que se dicen de ti, además de calibrar el enorme amor que recibo a diario”, explicó.

Luego complementó diciendo que “sería egoísta decir que solo me quiere la familia, el contacto con el público, el aplauso permanente que recibo, el afecto, el respeto de mis pares. Eso es mucho más potente que quedarme estacionado en la animosidad negativa que tienen las redes“.

El comunicador recordó que “hubo un tiempo en que me dieron muy duro, pero ese tránsito me hizo tomar la decisión de salirme de la tele“.

"Lucho" contó que Mega le ofreció un gran contrato por cuatro años: “Era extraordinario, algo que ya no se firma, pero decidí que tenía que salir para sanarme en beneficio de los que viven alrededor mío. Fue un acto de valentía”.

“Yo dije ‘Ok, firmo por cuatro años, pero dame 7 meses sin goce de sueldo, para cachar quién soy’. Necesitaba sacarme el rótulo de todo lo que te dicen que eres o crees ser”, añadió.

E exconductor del matinal «Mucho Gusto» confesó que “esto no lo he contado nunca. Yo me fui solo. Mi esposa me dijo, ‘es el momento que lo hagas, necesitas hacerlo, aunque para mí no es fácil dejarte partir’. Fue un momento muy importante para nosotros como pareja”.

El artista manifestó que “sentí miedo, porque dije ‘no sé estar solo'”.

Jara terminó diciendo que “iba a hacer una acción y de repente, no sabía si quería salir o volver a acostarme. Me di cuenta de que no sabía lo que quería hacer, ni qué música escuchar, qué me iba a poner, qué quería comer. No sabía qué hacer con mi tiempo”.

PURANOTICIA