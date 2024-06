"Tenía los ojos con sangre": Bombo Fica relató complejo estado de salud que vivió en Europa

Dramático fue el testimonio que entregó Bombo Fica respecto a la hemorragia nasal que sufrió mientras se encontraba de gira por Europa.

El humorista explicó en el programa «Podemos Hablar» –que será emitido este viernes– que de un momento a otro sufrió problemas de presión en España.

Fueron tantas las complicaciones que sufrió, que debió someterse a cirugía.

Daniel Fica señaló que "me destinaba a ir al aeropuerto porque teníamos un show en Suecia y empecé con un pequeño goteo de sangre".

Luego, relató que fue al baño, donde el sangrado se descontroló: "Yo me tapaba las fosas nasales y la sangre empezó a irse al estómago, entonces no podía respirar".

"De repente voy al espejo y tenía los ojos con sangre, y ahí ya me aterré", contó.

Minutos más tarde se trasladó a una clínica donde se logró controlar la situación. Sin embargo, horas después debió volver a acudir a un hospital en Barcelona.

"Me explicaron que tenía una hipoxia nasal, en la cavidad derecha, pero no sabían dónde. Entonces me colocaron los tapones", explicó.

Quien triunfara en el Festival de Viña del Mar también comentó en el programa de CHV que "yo ya llevaba dos tapones, éste era el tercero, me dieron reposo. Tuve que suspender la función de Malmö y ver si podía viajar en tres, cuatro días más".

Sin embargo, no pudo y debió suspender sus espectáculos, pues el sangrado volvió, por lo que debió ser sometido a una nueva cirugía el 28 de mayo.

Finalmente, Bombo Fica confesó en «Podemos Hablar» que se retirará de los escenarios cuando cumpla 40 años de carrera.

