Un nuevo hito sumará Mon Laferte a su carrera musical. La cantante chilena confirmó que llegará por primera vez al Estadio Nacional de Santiago, donde ofrecerá un concierto el próximo 1 de mayo de 2027, como parte de la extensión de su gira "Femme Fatale Tour".

La presentación representa un paso especialmente significativo para la artista, cuyo recorrido internacional ha tenido en México uno de sus principales escenarios de desarrollo y reconocimiento.

Su consolidación en ese país ha sido parte fundamental de una trayectoria que hoy la lleva a encabezar espectáculos en grandes recintos de Latinoamérica.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde también confirmó nuevas fechas en México: una presentación en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y otra en el Coliseo GNP de Guadalajara.

Su llegada al Estadio Nacional adquiere especial relevancia al considerar los años de trayectoria que respaldan su carrera. Mon Laferte ha construido un camino que la ha llevado a escenarios internacionales y también a convertirse en una de las artistas chilenas más reconocidas fuera del país.

A ello se suman sus tres participaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que forman parte de su estrecho vínculo con el público nacional. Ahora, su primer espectáculo en el principal recinto deportivo de Chile viene a consolidar esos años de trabajo y éxitos en la música.

Las entradas para el concierto estarán disponibles desde el lunes 30 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de Ticketmaster.

PURANOTICIA