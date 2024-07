"Tengo un tema con él": Willy Sabor revela desconocido conflicto con Luis Jara que los mantiene alejados

Willy Sabor visitó el matinal «Tu día» donde reveló un desconocido conflicto que mantiene con Luis Jara.

En el programa de Canal 13, el locturo radial confesó un drama que tuvieron en el pasado con el cantante.

“Yo no hablo con Luis hace harto rato, porque tengo un tema con él”, dijo, generando la sorpresa de todos en el panel.

“Una vez yo estaba en radio Candela… una vez me entrevistaron y me preguntaron con quién no trabajaría en televisión, y yo le dije ‘Luis Jara’. No trabajaría con él porque somos distintos, poh. Lo dije, pero no tengo ninguna mala onda con él”, explicó.

“Y él… yo estaba haciendo radio, y él entró, se metió al micrófono, sin permiso, sin nada, porque le dolió… me dijo ‘a mí me encantaría, yo sería feliz trabajando contigo’. Lo dijo al aire. Y de ahí que no hablamos más”, agregó.

“Incluso cuando falleció mi papá me escribió y después lo borró”, complementó el también cantante.

Willy Sabor deslizó que también tuvo otros encontrones con el intérprete, los que contará en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, donde será uno de los panelistas del espacio que conducirán Pamela Díaz e Ignacio "Nacho" Gutiérrez.

