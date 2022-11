“Tengo pena porque herí a varias y no fue mi intención”: Cecilia Bolocco reiteró sentidas disculpas por sus polémicos dichos sobre las tallas

La animadora Cecilia Bolocco realizó una nueva transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, donde se refirió a los polémicos dichos por los que estuvo en el ojo del huracán días atrás.

Lo anterior, debido a que realizó un llamado a sus seguidores que le pedían tallas más grandes en su colección de ropa, a “comer menos”. “Se los digo con todo mi amor, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”, expresó la exMiss Universo.

“Si yo he dañado a alguien con la broma estúpida que dije en el último live, me duele”, expresó nuevamente en una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, añadiendo que “me duele mucho y me ha dolido todo el fin de semana pensando que algo que yo dije hirió a alguien”.

Evidentemente emocionada, Bolocco aseguró que el tema de los trastornos alimenticios “es un tema grave y por supuesto que no caben bromas ni comentarios estúpidos al respecto. Por eso pido perdón profundamente si herí alguien”.

“No puede estar más lejos de mi, de mi manera de ser, de lo que siento, de lo que pienso. Nunca he discriminado a nadie ni nunca lo voy a hacer, ni por su peso, talla, color, credo religioso, pensamiento político ni por nada”, agregó.

“No está en mi, no soy así y me hace muy bien no ser así. A mí si me han discriminado mucho, se han burlado y se han reído por múltiples elecciones que he tomado en mi vida, en muchas de ellas muy equivocadas pero las tomé solo siguiendo mi corazón”, complementó la animadora de “Todo por Ti” en sus dichos.

“Tengo pena porque creo que herí a varias y no fue mi intención. No lo fue. Vuelvo y repito que yo he sido discriminada muchas veces y se siente horrible. A mí me tocó desarrollarme profesionalmente hace 35 años y por Dios que tuve que luchar contra tanta discriminación”, reflexionó la comunicadora, haciendo un llamado a la unidad. “Abracémonos como país, hay mucho odio y resentimiento pero no sé de donde viene y por qué está tan fuerte, latiendo con tanta fuerza hoy”, expresó.

“Yo quiero que seamos un país inclusivo de verdad y por eso jamás discriminaría. Si yo les contara lo que leí este fin de semana entero… porque no he borrado esa broma estúpida que dije, porque quise que todos vieran el live y vieran en qué contexto se generó, en un juego, una tontera. ¿Quién no se equivoca? ¿Quien no dice una barbaridad?”, agregó en sus extensos dichos, asegurando que “prometo no hacerlo nunca más, juro no hacerlo nunca más, al menos conscientemente. Pero las cosas que me han dicho, y en un 99,9% mujeres, han sido cosas tremendas”.

“Nunca vamos a recibir aquello que no entreguemos. Cuando entregamos amor, recibimos amor, cuando entregamos odio, recibimos odio y necesitamos aprender y abrazar al que piensa distinto. Vuelvo y repito, yo no discrimino a nadie, no lo haré jamás porque no va en mi esencia. Por eso, si herí a alguien, perdónenme desde el fondo de mi corazón”, reiteró la ex reina de belleza.

“Llevo más de 15 años trabajando en moda, pudiendo hacerlo en otra parte del mundo, para otra gente, pero elijo hacerlo aquí para Chile. Y lo hago para todas las chilenas, de todas las tallas. Claro, las talla plus no porque no soy una marca específica, para esas tallas tendría que enfocarme con modelos completamente distintas. Y no es que no quiera sino que hago algo para la mayoría (…) nunca ha sido mi intención dejar a alguien afuera”, concluyó Cecilia Bolocco en sus redes sociales.

PURANOTICIA