“Stranger Things” anuncia su regreso con quinta y última temporada

La popular serie de Netflix “Stranger Things” anunció su regreso a la pantalla chica, ya que volverá con una quinta temporada, la que marcará el fin de la historia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

La historia sobrenatural nuevamente contará con la dirección de Shawn Levy, quien reveló detalles de su nuevo desafío detrás de cámaras y lo que se viene para la historia.

“Ser director de cada temporada de Stranger Things es un regalo para mí. Es parte de mi hermandad espiritual con los hermanos Duffer, y será mejor que sepas que voy a intervenir y desempeñar mi doble papel como productor y director durante una parte de la temporada 5 también”, declaró en conversación con Deadline.

“Esta temporada es la más grande que jamás haya existido en términos de escala, pero ha sido muy divertido, porque todos están nuevamente juntos en Hawkins: los chicos y Eleven interactúan más en línea con lo que fue en la primera temporada. Y sí, puede que haya spin-offs, pero la historia de Eleven, Dustin, Lucas y Hopper, sus historias se terminan aquí”, expuso posteriormente con “The Guardian”.

“Estamos apuntando a más de 10 horas o algo así. Creo que va a ser más larga que la temporada 1, porque tenemos mucho que terminar, pero no creo que vaya a ser tan larga como la temporada 4”, concluyó sobre la nueva entrega de la historia que marcará el término de “Stranger Things”, luego de su estreno en 2016.

Luego, en una nueva conversación de Shawn Levy, esta vez con la revista Variety, adelantó el futuro de Will Byers (Noah Schnapp) en la trama, quien tendrá un papel clave.

“Will vuelve a ocupar un lugar central en la temporada 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el pequeño, el introvertido, el que está siendo protegido. Entonces, parte de su viaje no tiene solo que ver con la sexualidad, se trata de Will convirtiéndose en un joven adulto”, reveló.

