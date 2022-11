Stefan Kramer recordó compleja depresión que lo afectó luego de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar: “Empecé a sentirme con angustia”

El comediante nacional Stefan Kramer, fue el más reciente invitado al programa de trasnoche de TVN “Buenas Noches a Todos”, donde mantuvo una íntima entrevista junto a Eduardo Fuentes, con quien abordó un complejo momento de su vida personal.

El reciente triunfador de la Teletón 2022, recordó cuando luego de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2008, se convierte en un fenómeno mediático en el humor. “Cuando ocurre el hecho de las gaviotas, los aplausos, la ovación, el púbico de pie, tú estás como: ‘Gracias. Qué estén bien’. Te fuiste de ahí y ya es otro día, es otro momento”, comenzó relatando.

“Al otro día la rutina la repiten como loco en la tele. Lo primero que pensé es que no tengo otra rutina. ¿Qué hago? ¿Repito lo mismo? ¿Cómo lo hago?”, agregó, asegurando que “se empezó a transformar en una sensación que yo no tenía otro objetivo en mi vida, siendo extremo para decirlo. ¿Qué hago ahora?, ¡cómo lo continúo?, ¿cómo puedo volver a sorprender?”.

“Finalmente, viene ahora esta sensación de cómo me reinvento. Cuando no me fijo un objetivo y empiezo a cachar qué hago ahora, cuando tienes un éxito que fue muy arrollador, empecé a sentirme con angustia de no saber qué hacer”, añadió el humorista.

“Esto no lo podía compartir mucho esto porque si yo llegaba a alguien y le decía: ‘Me siento extraño’. Me iba a responder: ‘te ha ido la raja, anda a quejarte a otra parte’. Estuve un año y medio o dos años bien mal”, relató Stefan.

“La Paloma me apoyo en todo. Al principio era una situación (...) pero me sentí apoyado, aunque es mucho. ¿Cómo pido ayuda a un psicólogo? ¿Cómo este psicólogo derivó en psiquiatra que te da una pastilla? ¿Cómo esta pastilla te hace bien, pero si tomas más vuelves a sentir angustia?”, indicó.

“Fue bonito que me haya ocurrido también, porque pasan los años y digo que fue bueno estar como en soledad, sufriendo, para poder decir que hay una salida”, reflexionó Kramer.

“Después que mi propio trabajo me ayudó, porque lo que me estaba ocurriendo, lo empecé a contar en el escenario y el público se reía. Sentí que esta cosa cotidiana acercaba harto a la gente. Me gusta mucho contar un tema con el que se puedan identificar”, concluyó sobre el complejo momento personal.

PURANOTICIA