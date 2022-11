Sorpresiva eliminación en “El Discípulo del Chef” emocionó hasta las lágrimas a sus compañeros: “Fue mi culpa”

La noche de este jueves, Chilevisión emitió un infartante capítulo de su estelar gastronómico “El Discípulo del Chef”, el que se encuentra viviendo su recta final, donde una sensible eliminación conmovió a sus compañeros.

Esta vez, nuevamente los participantes debieron cocinar en duplas, las que quedaron conformadas por: Víctor “Zafrada” Díaz con Carolina Erazo, Yuhui Lee con Miel Blanca y Valentina Ramos con Daniela Castro.

Justamente estas últimas fueron quienes quedaron en riesgo de eliminación, donde una reineta las traicionó, ya que la preparación a cargo de Valentina quedó recocida y seca.

Bajo este contexto, el chef italiano Ennio Carota anunció que la eliminada esta vez de la cuarta temporada de “El Discípulo del Chef” era la ganadora de la primera temporada de “MasterChef”, Daniela Castro.

“Perdón, fue mi culpa”, respondió entre lágrimas Valentina, quien se mostró evidentemente emocionada ante la despedida de su compañera, a lo que Castro le respondió: “Estoy feliz porque te he visto crecer, y eso da lo mismo, no es tu culpa, es una reineta no más, nosotros somos un equipo”.

“El Discípulo del Chef es trabajo en equipo, y siempre lo hicimos así, a mí me salvaron ustedes cuando cometí errores. Ahora lo cometiste tú, pero te quedas. El espíritu de equipo va a seguir, porque te quiero y te conozco”, concluyó la querida participante para despedirse de su compañera.

