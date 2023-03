Sorprendió a todos: Histórico exnotero del «Buenos Días a Todos» reapareció en pantalla

Mientras Eduardo Fuentes y Simón Oliveros conversaban en las calles de Santiago con la gente, se encontraron con un histórico del matinal «Buenos Días a Todos» de TVN.

“No saben lo que está pasando, quién va a aparecer luego. No lo van a creer“, anunció el nuevo animador del espacio.

“Pongan música retro, del «Buenos Días a Todos» de otras eras”, agregó.

Se trataba de Álvaro García, exnotero del espacio, algo que sorprendió a Felipe Vidal y María Luisa Godoy, que se encontraban en el estudio.

“Está igual… un poco más flaco, no más”, dijo la animadora, por su parte, Iván Torres añadió que lo encontró “un poco más pelado también”.

“Los años pasan”, dijo García, quien recordó que perteneció al equipo del matinal durante 15 años, según consigna Página 7.

El exnotero del programa explicó que iba a "una reunión de pega, es por aquí cerca y vi que estaban acá y aproveché de saludarlos y felicitarlos por el éxito que han tenido”.

"Fue un gusto verlos y escucharlos. Un abrazo para todos”, expresó en su despedida, sin antes contar de por qué andaba con la muñeca lesionada.

“Tengo una tendinitis, pero no fue por deportes. El año pasado empecé a tomar clases de guitarra y se me pasó la mano. Me fui al chancho”, explicó.

“Me encantó verte”, le dijo Godoy, mientras que García cerró diciendo “inviten cuando quieran”.

PURANOTICIA