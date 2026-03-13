Sorprendidos en el sur: Luis Jiménez y Gala Caldirola desatan rumores tras misterioso viaje juntos

El exfutbolista Luis Jiménez y la modelo española Gala Caldirola volvieron a encender la farándula luego de ser sorprendidos compartiendo un viaje en el extremo sur de Chile. Lo que partió como un simple rumor anónimo terminó convirtiéndose en todo un caso detectivesco gracias a los usuarios de redes sociales.

El cahuín comenzó a circular cuando la cuenta de espectáculos Infama empezó a recibir mensajes sobre los supuestos movimientos del exmarido de Coté López. En un principio, el portal solo lanzó una pista que dejó a todos especulando: un informante aseguraba que "(Luis) Jiménez anda en el sur con una ex de otro futbolista".

Pero el chisme no tardó en agarrar vuelo. Con el paso de las horas comenzaron a llegar más detalles —cada vez más precisos— sobre el supuesto viaje secreto de la dupla, incluyendo cómo habrían intentado pasar desapercibidos al aterrizar en la zona austral.

"Llegaron hoy en el vuelo, ella llegó muy tapada. Primero bajó el Mago y después ella. Tomaron una van camino a Torres del Paine", indicaba la filtración.

Aun así, el bajo perfil duró poco. Los seguidores en Instagram —verdaderos expertos en investigar historias— comenzaron a revisar con lupa cada publicación que subían Jiménez y Caldirola. Y ahí empezó el festival de coincidencias: mismos paisajes, misma arquitectura del hotel y panoramas en lugares idénticos.

El golpe final llegó con un detalle que muchos calificaron como un “fail” digital. En uno de los videos que la española compartió en sus historias, varios usuarios detectaron algo sospechoso: el reflejo de una figura masculina en el vidrio de una ventana.

La silueta, según la conclusión casi unánime en redes, no dejaba mucho espacio para la duda: sería nada menos que el “Mago” Jiménez, confirmando así que el supuesto viaje juntos no sería coincidencia.

LUIS JIMÉNEZ ROMPE EL SILENCIO

En medio de los rumores que encendieron las redes, el exfutbolista Luis Jiménez decidió romper el silencio y referirse directamente al comentado vínculo con la modelo española Gala Caldirola.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exmarido de Coté López salió a aclarar la situación.

"No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar, me gustaría que sea de 0, sin malas energías ni especulaciones", escribió de entrada.

En el mismo mensaje, el ex seleccionado nacional explicó que su relación con Caldirola no es algo completamente nuevo, aunque hasta ahora nunca habían tenido la oportunidad de acercarse realmente.

"A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple 'hola' y 'chao'".

Luego, Jiménez confirmó lo que muchos ya sospechaban: ambos están solteros y decidieron darse la oportunidad de ver qué pasa entre ellos. "Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad. No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones".

Finalmente, el “Mago” dejó claro que quieren tomarse las cosas con calma, sin presiones ni expectativas gigantes. "Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si tenemos tanto en común como parece. Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto".

