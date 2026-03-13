Fran García Huidobro rompe el silencio tras eliminación de Junior Playboy en Fiebre de Baile: “No lo siento nada”

La noche del miércoles en Fiebre de Baile terminó convertida en un verdadero campo de batalla televisivo tras mucha tensión en el estudio y la expulsión fulminante de Junior Playboy.

Todo se desató luego de la presentación del chico reality, cuando Fran García Huidobro —fiel a su estilo frontal— lanzó duras críticas a su desempeño en la pista. Los comentarios no le cayeron nada bien al ex rostro de realities, quien claramente no aguantó las palabras de la llamada “Dama de Hierro”.

La tensión escaló fuera de cámara. Durante un corte comercial, Junior decidió ir directamente a encarar a la jurado y, según se relató después, le lanzó sin filtro la frase: "Me viniste a hinchar las pelotas (sic)".

El episodio encendió las alarmas en el programa. Tras el altercado, Raquel Argandoña —quien preside el jurado— tomó una drástica determinación: sacar definitivamente a Junior de la competencia. La decisión, por supuesto, no cayó nada bien al ex participante de "40 o 20".

Fran García Huidobro rompe el silencio

Ahora, Fran García Huidobro habló sin filtros en sus redes sociales y se refirió al escándalo que se tomó el programa.

"Fue una noche difícil, desafiante", partió diciendo en Instagram. La actriz también aclaró que no estaba al tanto de la decisión que tomaría Argandoña, ya que no tiene comunicación directa con la sala de dirección.

Pero lo más fuerte vino después. Según la comunicadora, el enfrentamiento cruzó una línea que nunca antes había vivido en televisión. "No es la primera vez que me enfrento a un participante, pero nunca me había pasado que un participante viniera a amenazarme".

"Le dije: '¿Usted viene a amenazarme delante de todo el mundo?'", relató, agregando que Diana Bolocco y parte del equipo tuvieron que intervenir para calmar la situación y contener al ahora ex concursante.

Para cerrar, la panelista de "Primer Plano" fue tajante y dejó claro que no se siente responsable de que la discusión haya escalado de esa forma: "No hay personas menores de edad en Fiebre de Baile, somos todos adultos, así que lo siento. No, en realidad no lo siento nada, así es no más", sentenció.

PURANOTICIA