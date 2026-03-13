“Somos seres humanos”: Linda Marcovich estalla contra concejala de Chillán quien trató a los gitanos de “plaga”

La polémica estalló con todo y ahora suma un nuevo capítulo. La ex participante de Gran Hermano, Linda Marcovich, salió con los tapones de punta para responder a la concejala de Chillán, Catalina Sandoval, luego de los polémicos dichos que lanzó en plena sesión del concejo municipal.

Todo partió cuando la concejala Brígida Hormazábal expuso en el concejo las quejas de vecinos por una serie de desórdenes ocurridos en un terreno abandonado: desde la rotura de un grifo hasta un multitudinario funeral que habría reunido a cerca de 1.200 personas.

Pero lo que vino después desató la tormenta. En medio de la discusión, Sandoval quiso referirse al tema y terminó soltando una frase que rápidamente se viralizó y generó una ola de indignación en redes sociales.

Durante su intervención, la concejala de Chillán declaró de forma textual: "El tema de los gitanos son una... me van a retar, pero son una plaga. No se pueden exterminar".

Las palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata. Una de las primeras en salir a enfrentarla fue Marcovich, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia y cuestionar duramente a la autoridad.

"Escuché a la concejala Catalina Sandoval referirse a los gitanos como una plaga. ¿Cómo una persona con un cargo público puede hablar así de seres humanos?", expresó Linda visiblemente afectada en sus descargos.

La ex chica reality también fue clara en pedir que no se meta a toda una comunidad en el mismo saco por hechos puntuales. En su mensaje insistió en que no se puede confundir situaciones delictivas con la identidad cultural de todo un pueblo.

"Los gitanos somos seres humanos, concejala. No somos una plaga ni bichos, como algunos quieren hacernos ver, como usted", sentenció.

Para Marcovich, lo más grave es que este tipo de declaraciones provengan de una autoridad electa, ya que —según planteó— terminan reforzando prejuicios que ya existen en la sociedad.

"Las palabras de una autoridad tienen harto peso, y cuando se usan para atacar a una comunidad completa, lo único que generan es odio. Eso es lo que está generando usted, odio contra los gitanos", afirmó Linda.

Finalmente, la ex Gran Hermano cerró su descargo con un mensaje directo a la concejala: "No todos los gitanos hacemos cosas malas, señora. Entiéndalo bien, no puede generalizar a todos los gitanos por culpa de algunos cuantos".

