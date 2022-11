Isidora “Tita” Ureta reveló la millonaria cifra que recibió por propuesta indecente en redes sociales: Desclasificó reacción de su marido

La noche de este martes, Canal 13 emitió un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, donde asistió como invitado el gimnasta nacional Tomás González, quien realizó una íntima confesión.

“Hay una fijación con mis pies. Cada vez que subo fotos descalzo, hay muchos mensajes directos”, reveló el medallista olímpico, agregando que “me ha llegado de todo: mujeres, hombres, mayores, menores”.

“Mis amigos me dicen que haga un OnlyFans de mis pies para ganar plata”, señaló entrevistas González, donde aclaró: “No es lo mío, no me sentiría cómodo. Siento que lo mío va por lo deportivo”.

En ese momento, la panelista del espacio, la periodista Isidora “Tita” Ureta relató que a ella le pasa una situación similar. “Estábamos el otro día en pauta y comenté lo mismo. Me han llegado propuestas para que mande fotos de mis pies. Me han ofrecido hasta 5 millones de pesos”, reveló.

Para concluir, la también influencer relató entre risas cuál fue la reacción de su marido Spiro Razis, cuando le mostró los mensajes que recibía: “Me dijo ‘estamos perdiendo plata. Me da lo mismo, te las saco yo’”.

