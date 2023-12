Shakira es homenajeada con estatua de bronce de más de 6 metros en Barranquilla

La cantante colombiana Shakira, fue homenajeada en Barranquilla, su ciudad natal, donde este martes se reveló una norme estatua en honor a su carrera artística.

La pieza de 6.5 metros de altura está hecha de bronce y fue instalada en el Gran Malecón de la ciudad que vio nacer a la intérprete de innumerables éxitos como “Te felicito”, “Antología”, “Suerte”, “Hips don't Lie”, entre muchas otras.

“Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad”, expresó la cantante de 46 años quien si bien no asistió al acto, estuvo representada por su padres.

“Cada día los llevo en mi corazón, porque cada barranquillero y barranquillera son mis hermanos y hermanas y la inspiración de mi vida desde mi infancia”, añadió.

Cabe destacar que, la pieza fue realizada por el artista local Yino Márquez, con el apoyo de estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Artes.

