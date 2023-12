Sergio Rojas es cuestionado por extraña entrevista a Paula Pavic: “Te desubicaste”

Un incómodo momento se vivió la noche de este domingo en medio de una entrevista que realizó el periodista de espectáculo Sergio Rojas en una transmisión en vivo en redes sociales, en la que conversó con Paula Pavic, exesposa del extenista nacional Marcelo “Chino” Ríos.

Según los propios comentarios de los cibernautas en el live que quedó en la cuenta personal del comunicador, Rojas mantuvo una actitud bastante desubicada y hasta machista con Pavic, e incluso acusaron al conductor de “Que te lo Digo” de estar ebrio.

“Paula, ¿te casaste con Marcelo (Ríos) por plata”, fue una de las preguntas que causó molestia en los seguidores del periodista, quien posteriormente le consultó sobre si prefería a Marcelo o Nicolás Massú, a lo que ella respondió que eran personalidades completamente diferentes, pero que no entendía el motivo de la comparación entre ambos.

En esta línea, Rojas continuó con su entrevista, donde le preguntó a Pavic si es que creía que la habían contactado desde el reality de Canal 13 “Tierra Brava” por ser la exesposa del ex número uno del mundo, a lo que ella sin pelos en la lengua respondió: “Obvio, yo todavía soy la señora de, pero no voy a dejar de serlo hasta que la gente me conozca a mí”.

“Sergio te pasaste como ocho pueblos”, “Sergito era una oportunidad de ser profesional y te la farreaste”, “En mi opinión, te desubicaste totalmente Sergio, una falta de respeto. Jamás aclaraste a los seguidores tu estado etílico. Desastre total”, “Encuentro que el programa estuvo muy fome mas encima tu ebrio Sergio y que mal trataste a Paula”, “Que patético ver la falta de respeto que tienes a tu público y hacer un programa en esas condiciones”, “Un live para el olvido…que falta de respeto hacer el live ultraborracho”, son algunos de los comentarios dejaron los cibernautas en el video de la cuestionada entrevista.

