Seis hitos en la vida y la carrera de Taylor Swift, nombrada Persona del Año en la revista Time

“Siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que tendría uno de estos… Hago música country”, decía, estupefacta.

5. Reedición de sus álbumes y ella como fenómeno de estudio

El álbum "Reputation" y el videclip de "Look What You Make Me Do", una respuesta a los ataques de West y su entonces esposa Kim Kardashian, son una prueba de ello.