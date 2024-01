Scarlette Gálvez en picada contra Sebastián Ramírez: “Esa es su pega, hacer conflicto”

Una de las participantes que más popularidad alcanzó en su paso por el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, fue Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, quien en pocos meses logró convertirse en el tercer lugar del programa de telerrealidad.

Ahora, la joven asistió como invitada al programa en redes sociales de Pamela Díaz “Sin Editar”, en el que abordó diversos detalles de su paso por “la casa más famosa del mundo”, donde apuntó contra Sebastián Ramírez.

“Esa es su pega, hacer conflicto”, comenzó exponiendo Gálvez sobre el polémico participante, explicando que “él como persona humana, bien, o sea él te aconseja, te apaña, lo entiendes, puedes como empatizar con él”.

“De repente como que se pega el alcachofazo y te empieza a hue… y si la agarra contigo, no te suelta”, detalló sobre Ramírez, revelando que “ahora hay gente que me dice ‘yo me reí mucho en este momento en que te estaba hue… con esto’ y era como hue… lo estaba pasando horrible, pésimo. Era como ‘cállate por favor, basta’”.

“Él cambia mucho cuando tiene que hacer ese papel, ese rol de hue… no es como que le salga natural, pero lo hace muy bien”, sentenció la joven que consiguió el tercer lugar en la primera temporada de “Gran Hermano Chile”.

