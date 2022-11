Savka Pollak por tenso cruce con Mauricio Israel: “Fue incómodo encontrarme con él”

La animadora Savka Pollak, protagonizó un tenso momento en su visita al programa de TV+ “Sígueme y te sigo”, donde mantuvo un acalorado cruce de palabras junto a Mauricio Israel, quien se encontraba en el panel como invitado.

La comunicadora se refirió sobre el complejo momento en una entrevista con “Publimetro”, a quienes aseguró que no sintió que fuese como una encerrona de la producción, pero que si “fue incómodo encontrarme con él. Fue complejo, pero de verdad, lo que importa es qué hay un sistema que no está funcionando”.

“Claramente fue un invitado que me puso incómoda. (Pero) si sirve para hablar de este tema que es tan importante, que vengan las encerronas. El tema acá son las miles de mujeres e hijos hijas y adolescentes que están invisibilizados por todo un sistema social que finalmente permite que se mantenga esta situación”, añadió la exrostro de Canal 13.

Al ser consultada sobre el apoyo del público ante el conflicto, Pollak fue enfática en indicar que “el apoyo o no apoyo no es la razón por la que expongo el tema. Lo hago porque hay un dolor que no está siendo visibilizado. Un dolor que se ha transmitido por generaciones, que ha trascendido gobiernos y sigue estando en deuda con muchas muchas personas cuidadoras de nuestro país. El sistema tiene a las madres e hijos realmente desprovisto. Los relatos que escucho a diario son tremendos, desgarradores, inhumanos e incomprensibles”.

“Hoy se está implementado una nueva ley de pensión de alimentos que ayudará bastante. Creo que las penas deberían ser más rápidas. La cantidad de órdenes de arresto que se despachan y las que realmente son efectivas son asimétricas. Por otro lado, hay varios a los que les da lo mismo ir a dormir unos días a la cárcel, después salen y siguen sin pagar... Donde vayas encuentras una madre que cría sola, un hijo que fue abandonado por alguno de sus cuidadores, una abuela que cría nietos… el abanico es inmenso y abarca a tal punto de la población que, en alguna medida, todos lo sufrimos de alguna manera. Somos cuidadores invisibles y castigadas por un sistema que dificulta las labores de cuidado”, concluyó la comunicadora su poderosa reflexión en conversación con el medio mencionado anteriormente.

PURANOTICIA