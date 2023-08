Rubén recibió el voto legado de Lucas en “Gran Hermano”: “Le tengo toda la fe”

En un nuevo capítulo de “Gran Hermano” emitido por Chilevisión la noche de este martes, se vivió un esperado momento, ya que era el turno del noveno eliminado del espacio de telerrealidad en revelar su voto legado.

De esta forma, Lucas Crespo desclasificó a quien de sus excompañeros de encierro en la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, le dejaba el temido legado.

“A mis compañeros en general, decirles que la despertada fue difícil, todos adentro creemos que el hotel va a ser maravilloso, pero la verdad es que la primera noche ya los echo de menos a los muchachos, se extraña el ruido, la música y nada, llevo un día y ya los echo de menos a todos. Ojalá verlos pronto”, comenzó exponiendo el tioktoker.

Además, el estudiante de psicología le envió un directo mensaje a Francisca Maira. “Lo único que me hubiera quedado pendiente hubiera sido hablar con Fran, pero ella tuvo la madurez por suerte de acercarse al final, casi antes de irme y hablar conmigo y poder arreglar las cosas que es lo que me deja más tranquilo a mí porque yo tal vez probablemente no hubiera tenido esa madurez, te lo agradezco profundamente”, agregó.

“Mi voto legado es para mi compadre Rubén, él sabe igual, pero bueno compañero usted sabe que le tengo todo el cariño del mundo, le tengo toda la fe del mundo afuera, usted me enseñó más que nadie dentro pero usted sabe las razones por las que lo estoy votando y nada”, desclasificó Crespo.

“La verdad de las cosas, pensaba que era a mí o a Hans. Lucas nos ve una persona más fuerte y creo que por ese motivo nos dio los votos”, expuso por su parte el ex uniformado al enterarse de que recibía el legado de su amigo dentro de “Gran Hermano”.

PURANOTICIA