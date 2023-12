Rubén Gutiérrez reveló los motivos de su silencio ante acusación de abuso que le costó su expulsión de “Gran Hermano”

Uno de los escándalos más grandes que se vivió al interior del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, fue la expulsión de Rubén Gutiérrez, quien fue apartado de la casa estudio tras ser acusado por Scarlette Gálvez de tocarla sin su consentimiento mientras dormía.

Desde aquel momento, el exCarabinero ha mantenido escuetas apariciones en redes sociales, sin referirse con mayores detalles a lo ocurrido al interior del encierro, situación que decidió explicar abiertamente, revelando los motivos a qué se debía.

“Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, comenzó expresando un video compartido en su cuenta personal de Instagram y TikTok.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando”, aclaró.

“Espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren. Pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”, expuso el exfuncionario.

PURANOTICIA