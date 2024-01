Roberto Nicolini actualiza su estado de salud tras sufrir un ACV: “La emergencia ya está superada”

El reconocido actor y animador de televisión Roberto Nicolini, se encuentra atravesando un complejo estado de salud, luego de que el domingo 7 de enero se diera a conocer que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

Ahora, el oriundo de Quilpué reveló mayores detalles de la sorpresiva enfermedad, la que lo afectó luego de terminar una función de su aclamada obra “Jodida pero soy tu madre”.

“Estaba hablando por teléfono cuando me di cuenta que no podía decir la letra F. Y cuando uno dice 'oh, no me salió una letra', es síntoma de algo”, detalló la figura del recordado programa infantil “Pipiripao” en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Después de urgencias, estuve muy poco rato en la UCI y pasé a la UTI, donde llevo alrededor de una semana, pero voy a salir muy luego. Están pensando en el alta porque sólo queda rehabilitar gracias a qué llegué en forma temprana”, agregó.

“La emergencia ya está superada, ahora solo queda debilidad en piernas y brazos, y leves dificultades en los labios y en mi ojo derecho (está utilizando un parche). La cara la tengo horrorosa, ando dando susto por la calle. Soy como una promoción de Halloween”, añadió entre risas Nicolini.

“Lo que me pasó, además de mi diabetes, también tiene que ver con qué vivo con mucho estrés por mantener el Teatro Las Tablas, que da mucho trabajo, pero sin apoyos ni ayudas ni fondos estatales directos o concursables, es difícil de sostener aunque tengas funciones con entradas agotadas”, explicó el comunicador al medio mencionado anteriormente.

“Estoy trabajando a diario en mi rehabilitación porque tengo muchas deudas por mi salud y hay que trabajar para pagar. De hecho, mi auto ya está en venta”, sentenció, revelando que planea volver a los escenarios con “Jodida pero soy tu madre” el 27 y 28 de enero, cuyas entradas ya se encuentran disponibles.

