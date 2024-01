Roberto Cox realizó sincera confesión respecto a las aplicaciones de citas: “Tinder me dio de comer”

El programa emitido por YouTube “Sin Editar” de Pamela Díaz, tendrá como próximo invitado al periodista de Chilevisión Roberto Cox, quien hará gala de su gran sentido del humor.

Así lo evidenció la propia “Fiera” en un adelanto del nuevo capítulo de su espacio, en el que mantiene distendidas conversaciones con los diversos rostros que la visitan.

Tal como fue el caso de Cox, quien le desclasificó a Díaz desconocidos aspectos de su personalidad, y a la vez también detalles de su vida privada, como que no mantiene amigos en el medio. “Simplemente es porque no he tenido onda, me llevo bien con todos, pero así como ‘juntémonos el fin de semana a carretear, no’”, expuso.

Bajo este contexto, mientras recorrían la casa del periodista, este le mostró sus equipos para poner música, ya que estudia para convertirse en DJ. “Es cuando la gente más se excita”, le comentó coquetamente a Díaz, quien le respondió: “Excítame”, sacando la risas de su invitado.

Fue ahí cuando la “Fiera”, sin pelos en la lengua, le realizó una íntima pregunta al presentador de noticias. “¿Has tenido Tinder?”, le consultó, a lo que Cox le contestó sin tapujos. “Sí, Tinder me dio de comer mucho tiempo”, desatando la sorpresa en la conductora de “Sin Editar”, quien no podía creer la sincera respuesta de Cox.

